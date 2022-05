Museus Rurais do Sul trocam experiências em Mourão

No próximo dia 5 de maio, pelas 09h30, o Museu da Luz, no concelho de Mourão, vai receber um colóquio subordinado à temática “Os museus, as comunidades e o território: experiências e boas práticas”.

O colóquio pretende reunir museus que tiveram uma origem semelhante à da aldeia da Luz: a submersão de uma aldeia, sendo os guardiões da memória e os dinamizadores ativos das suas comunidades e territórios numa perspetiva de construção do futuro.

Pretende-se, assim, dar a conhecer experiências que tenham alguma semelhança com a realidade da aldeia da Luz e analisar o caso concreto local, através de um olhar a partir do Museu e da comunidade.

No programa do colóquio, para além de incluir palestrantes que farão uma abordagem à temática mais do ponto de vista teórico, a maior parte dos mesmos centra-se nos testemunhos da sua experiência de ação museológica para com as suas comunidades e o seu território.

De uma “forma informal”, diz a organização, reunir-se-ão pela primeira vez três museus que resultaram da submersão das suas aldeias: Vilarinho da Furna, Aldeia da Faia e Aldeia da Luz. Na parte da tarde, o programa incide na visita guiada à exposição temporária “A minha aldeia” e na realização de um percurso pela Luz.