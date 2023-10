Museu em Sicó ganha prémio ibérico de património

O museu Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S), em Condeixa-a-Nova, foi distinguido como “melhor projeto de tecnologia aplicada” no âmbito dos Prémios Património Ibérico 2023, anunciou a autarquia esta segunda-feira.

A atribuição ao PO.RO.S do prémio na área da tecnologia aplicada ao património foi divulgada durante a iniciativa AR&PA Bienal Ibérica de Património Cultural, que decorre em Angra do Heroísmo, nos Açores, e na qual o museu de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, se faz representar.

“À categoria de melhor projeto de tecnologia aplicada ao património (…) concorreram outros 16 projetos, entre eles o Quake, em Lisboa, e o novo projeto da Casa Batló, em Barcelona (Espanha)”, informou em comunicado a Câmara Municipal, liderada por Nuno Moita.

Citado na nota, o autarca defende que a distinção internacional “reforça a necessidade de continuar a apostar na inovação e potenciação deste projeto único no panorama nacional”.

“Apesar de estarmos a concorrer com diversos projetos mais recentes – acrescentou Nuno Moita – o júri internacional escolheu o nosso museu, o que nos enche de orgulho e reforça a certeza de que estamos no caminho certo no que diz respeito à salvaguarda e divulgação do nosso património, em grande medida graças a um trabalho notável que tem sido desenvolvido pela equipa liderada pela doutora Ana Valadas”, coordenadora do PO.RO.S, o qual representa no encontro da ilha Terceira.

Inaugurado em 2017, o museu, no centro da vila de Condeixa-a-Nova, “tem vindo a conquistar diversos prémios internacionais, de que se destaca o prémio ‘Heritage in Motion 2018’, que elegeu os melhores projetos culturais multimédia da Europa e, em 2021, foi nomeado para o prémio ‘Museu Europeu do Ano’ (‘European Museum of the Year Award’, EMYA)”.

“Estamos a cumprir a nossa missão e esta distinção dos Prémios Património Ibérico, além do orgulho, traz-nos uma responsabilidade acrescida, pois temos cada vez mais visibilidade, o que nos projeta cada vez mais a nível europeu”, acentua Ana Valadas no comunicado.

Os Prémios Património Ibérico distinguem anualmente as boas práticas no setor, premiando projetos, entidades e profissionais.