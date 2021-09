Museu do Caramulo nomeado para principal concurso de clássicos do mundo

O Museu do Caramulo, no concelho de Tondela, foi nomeado para os The Historic Motoring Awards 2021, que são considerados os mais prestigiantes prémios atribuídos à elite do setor internacional dos automóveis clássicos.

Nomeado na categoria Museum/Collection of the Year (Museu/Coleção do ano), o Museu do Caramulo faz parte dos cinco finalistas, junto com o Autoworld Brussels (Bélgica), o Great British Car Journey (Inglaterra), o Mullin Automotive Museum (EUA) e o Studio 434 (Inglaterra).

“Isto é resultado de um trabalho que vem sendo feito há 20 anos, mas obviamente com muito mais intensidade nos últimos anos” disse à agência Lusa o diretor do Museu do Caramulo, Salvador Patrício Gouveia.

Segundo o responsável, apesar da pandemia de covid-19, os últimos tempos foram de “reafirmação do museu”, com obras, novos projetos e eventos.

“Os eventos que já tínhamos têm estado a crescer muito e a ganhar uma componente internacional que nos começa a trazer esta visibilidade para além-fronteiras”, considerou.

Por exemplo, o Caramulo Motorfestival, que se realizou este mês e que Salvador Patrício Gouveia considera que é o “cabeça de cartaz” do museu, já conta com muitos participantes internacionais.

“Temos pessoas que vêm ver e participar, da África do Sul, dos Estados Unidos e da Europa toda”, frisou.

Para Salvador Patrício Gouveia, “esta nomeação é exatamente como nos Óscares (atribuídos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas)”.

“Só o facto de sermos nomeados já é uma honra enorme para toda a equipa que está sete dias por semana, há 70 anos, a puxar por este museu e por tudo à volta”, afirmou.

The Petersen Museum (EUA), The Bugatti Trust (Inglaterra), Museo Nicolis (Itália) e Simeone Foundation Automotive Museum (EUA) são alguns dos museus já galardoados com o prémio Museum/Collection of the Year.

A cerimónia de entrega de prémios decorrerá no dia 18 de novembro, no Rosewood Hotel, em Londres.

O Museu do Caramulo tem quase 70 anos de existência e já foi visitado por mais de um milhão e meio de pessoas.

Alberga uma coleção de arte, outra de automóveis, motos e bicicletas, e uma terceira de brinquedos antigos, além de ter regularmente exposições temáticas e temporárias e organizar vários eventos, como o Salão Motorclássico, o Caramulo Motorfestival, o Freedom of Speed, o Museu na Rua e o Rider – Passeio de Motos Clássicas.

