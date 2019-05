Museu do Ar de Alverca

O Museu do Ar, com pólos em Alverca, Sintra e Ovar, tem uma exposição autêntica e valiosa de aeronaves que desperta qualquer visitante. Este depara-se com uma coleção de aviões conservados que passaram a ser património histórico.

O pólo de Sintra aberto de terça a domingo, a partir das 10 horas da manhã e o pólo de Alverca abre às segundas-feiras e ao longo da semana com marcação prévia. No Museu do Ar vamos encontrar a chamada Loja Aeronáutica com artigos interessantes tais como óculos, blusões, fatos de vôo, bússolas, relógios de sol, sextantes, medalhas e muitos outros.

Este museu dedicado à história da aviação, organiza atividades de tempos-livres para crianças com a intenção de dar a conhecer a história da aviação em Portugal e internacional, desde Bartolomeu de Gusmão no século XVIII até aos finais do século XX.

Sugerimos a visita do Hangar Principal com 3.000 m2, onde estão expostas quarenta e duas aeronaves. Existem ainda o salão TAP, Sala dos Pioneiros, o Hangar Histórico, o Auditório e o salão ANA. Esta última sala é reservada à empresa Aeroportos e Navegação Aérea, com o mobiliário original da primeira Torre de Controle de Tráfego Aéreo do aeroporto de Lisboa em 1942.

O proprietário deste museu é a Forca Aérea Portuguesa. E vale a pena realçar que aquele promove ainda a conservação e restauro de aviões, peças e materiais de apoio. Neste espaço amplo estão expostas réplicas de aviões, nomeadamente a Demoiselle XX do ano 1908 construido por Santos Dumont. Assim como está em curso o restauro do avião F-84G Thunderjet em Ovar.