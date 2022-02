Museu de Bordéus recebe dezenas de obras de arte portuguesas

Uma exposição com obras que cobrem o panorama da arte contemporânea portuguesa dos anos 1960 até à atualidade, com trabalhos de autores como Helena Almeida, Álvaro Lapa e Leonor Antunes é inaugurada em setembro em Bordéus, em França.

Cerca de três dezenas de artistas lusófonos vão estar representados na mostra “Les Péninsules démarrées. Panorama de l’art contemporain portugais des années 60 à nos jours”, que é inaugurada em 15 de setembro.

A exposição decorrerá no museu Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, onde ficará patente até 25 de fevereiro de 2023, no âmbito da programação da temporada Portugal-França 2022, segundo a organização.

Este ano, o Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA “homenageia Portugal através de uma exposição, uma residência artística e a publicação de um catálogo”, num projeto imaginado pela curadora Anne Bonnin, indica a entidade na sua página ´online´.

Sem pretender ser exaustiva, a exposição coletiva, comissariada por Bonnin, faz uma viagem entre o passado e o presente, reunindo artistas de gerações e formações muito diferentes, portugueses ou ligados a Portugal, como Maria José Aguiar, Manuel Alvess, António Barros, René Bértholo, Von Calhau!, Isabel Carvalho, Lourdes Castro, Armanda Duarte e Alexandre Estrela.

Gaetan, Ana Hatherly, Délio Jasse, Ana Jotta, Malangatana, EM de Melo e Castro, Maria José Oliveira, Bruno Pacheco, Jorge Queiroz, Paula Rego, Ana Santos, Ângelo de Sousa, Salette Tavares, Francisco Tropa, Belén Uriel, João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira também foram convidados a participar.

A exposição “traçará um mapa de afinidades e contrastes, explorando filiações existentes ou possíveis, passadas e atuais, dando um lugar de destaque aos artistas vivos, e constitui uma oportunidade para descobrir artistas pouco conhecidos na França”, apontou a organização no texto sobre o evento.

Anne Bonnin é crítica de arte e curadora. Em 2019, organizou a primeira exposição retrospetiva em França da artista portuguesa Lourdes Castro, acompanhada de um catálogo, constituindo a primeira monografia em francês e inglês sobre a artista.

Desde 2017, é responsável pela programação das Palestras sobre Arte na Fundação Pernod Ricard.

Esta exposição é organizada no âmbito da Temporada França-Portugal, com o apoio do Institut français e da Fundação Calouste Gulbenkian.

