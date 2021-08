Museu da Mercedes na Alemanha tem um táxi português

Táxi português faz parte de exposição no Museu Mercedes-Benz, em Estugarda. O carro é um Mercedes-Benz 200D de 1988 e pertence a José Mota Pereira, um taxista do Porto que conduziu o carro durante 13 anos.

A história começa quando a Daimler pediu à Mercedes-Benz para procurar por registos de quilometragem das viaturas assistidas nas redes oficiais da empresa. O táxi de José Mota Pereira chegou ao Museu Mercedes-Benz através da Sociedade Comercial C. Santos, por ter percorrido 1,9 milhões de km.

“A Mercedes procurava por um carro que tivesse muitos quilómetros e, naturalmente, se calhar também o estado dele, o estado de conservação do carro. As duas coisas terão motivado a Mercedes a interessar-se. Depois entraram em contacto comigo para negociarmos o carro e eu o dispensar à Mercedes”, explica.

O taxista de 77 anos, que conduziu o carro durante 13 anos pelas ruas do Porto, referiu ainda que foi o filho mais velho que o ajudou a tomar a decisão de vender o carro à Mercedes para ser exposto no museu da empresa. O filho de José Mota Pereira apontou que não havia espaço suficiente na garagem para o guardar e que a melhor decisão seria ver o carro na Mercedes, pois “eles lá vão estimá-lo melhor” do que o pai em Portugal.

