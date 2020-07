MURAIS apresenta “Catatua”

Está confirmada a edição do disco de estreia de Hélio Morais, produzido por Benke Ferraz (guitarrista e produtor da banda brasileira Boogarins) no final de setembro, em Portugal pela Sony Music e no resto do mundo pela Primavera Labels, estrutura discográfica do Festival Primavera Sound.

O segundo single de avanço, “Catatua”, está disponível nas plataformas digitais e conta com um vídeo realizado por Ana Viotti. Os protagonistas são Patrícia Ribeiro, escritora (romancista e cronista) e Judas, cantor e bailarino que interpretou a música de Hélio Morais no Festival da Canção 2020.

Hélio Morais, músico que integra bandas de referência como os Linda Martini e Paus e que alarga a sua atividade à produção e agenciamento, levando sempre o seu trabalho muito a sério, permite “desconstruir-se”, neste disco em nome próprio, assumindo a identidade de MURAIS com a qual suscita dúvidas, questionando-se e saindo mesmo da sua zona de conforto.

Um novo instrumento, um novo lugar – o da escrita de canções – representam exatamente a oportunidade para se colocar nesse desafio de se mostrar de uma forma livre, despretensiosa, insegura e sincera. E é assim que, neste vídeo, o podemos ver sentado ao piano (qual cantor romântico!), a interpretar um sem número de clichês.

A letra da música remonta para uma certa ironia sobre a forma como a sociedade se organiza para “cantar verdades”; para cada um cantar a sua verdade. A forma como cada pessoa cria a sua narrativa e deseja, de forma mais ou menos consciente, que os outros a tomem como a verdadeira. E essa é, talvez, uma das grandes ingenuidades dos nossos dias – a de que existe uma verdade! A verdade está no coração de cada um e cabe a todxs aceitar que pode ser diferente da sua. Ouvir, tentar entender e empatizar.

A verdade de MURAIS é que não se é apenas de uma forma; pode ser o artista sério e politizado, como pode ser o artista que usa humor para lidar com as suas próprias fragilidades. Mas acima de tudo é um músico fiel às suas causas e à sua família artística.