Munique: oito empresas portuguesas na BAUMA

A AEP – Associação Empresarial de Portugal e um grupo de oito empresas participam na feira BAUMA que decorre em Munique até 30 de outubro e é considerada o mais importante ponto de encontro da indústria da construção, materiais de construção e interiores.

“Apesar da AEP trabalhar o mercado da Alemanha já há uns anos, esta é a primeira participação na BAUMA. Consideramos uma excelente oportunidade para as empresas nacionais mostrarem os seus produtos e descobrirem as últimas novidades. A Alemanha tem um setor industrial com uma dimensão importante e uma forte dependência das exportações, recorda Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP.

A BAUMA Munique, a maior feira a nível mundial de equipamentos para a construção, decorre de três em três anos e esgota o recinto, num total de 614 mil m2 de exposição. A edição de 2019 contou com 3700 expositores e 627 mil visitantes. As empresas que integram a comitiva da AEP são:

A Alemanha é um dos principais parceiros de Portugal, mas é um mercado que obriga a uma abordagem estratégica, estruturada e persistente. Continua a apresentar oportunidades de negócio em diferentes áreas, tanto nas mais tradicionais (têxtil, calçado, agroalimentar e vinhos) como em setores industriais de ponta (bens de equipamento, componentes para automóveis, TIC, saúde, ambiente, entre outros).

Segundo o INE, a Alemanha foi o 3o cliente das exportações portuguesas de bens em 2021, com uma quota de 11% no total, ocupando a 2a posição ao nível das importações (12,4%). Ao longo do período 2017-2021 verificou-se um crescimento médio anual das exportações de 3,2% e de 2,5% nas importações. Em 2021, a balança comercial de bens foi desfavorável a Portugal, tendo apresentado um défice de 3 285 milhões de euros.

BOW – Business on the Way

O ano passado, o projeto BOW – Business on the Way promoveu a participação de mais de 100 empresas em 17 ações, entre feiras internacionais, missões empresariais (virtuais, físicas e inversas), em 22 mercados distintos.

Desde 1990, ano em que deu início, de uma forma sistemática, à realização de ações de internacionalização, a AEP já organizou, individualmente ou através de parcerias com outras entidades, largas centenas de ações em mercados externos.

O projeto BOW – Business on the Way é desenvolvido pela área internacional da AEP, no âmbito do Portugal 2020 e do Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, Eixo II – Projetos Conjuntos – Internacionalização.