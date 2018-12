Munique: exposição de carros antigos

Na cidade de Munique, no Estado da Baviera, existe um museu especial dedicado à história do automóvel, denominado Verkehrszentrum. Este fica localizado numa pequena ilha rodeada pelas águas do rio Isar.

O objetivo deste museu é dar a conhecer ao público a evolução dos transportes públicos, individuais, desportivos e ainda difundir o conhecimento humano sobre mobilidade, viagens e técnica.

Em três pavilhões descobre-se inúmeros automóveis, autocarros, motos, táxis e bicicletas originais de várias épocas, desde 1900 até à atualidade. Relativamente às bicicletas, existe a possibilidade de comparar a primeira bicicleta e as suas rodas enormes, antigamente vista como a máquina andante, com a bicicleta moderna, por exemplo a mountain bike.

Este museu conhecido por centro dos transportes, expõe também vários modelos de veículos normalmente utilizados em corridas. Embora alguns modelos pareçam extravagantes e surreais, muitos outros parecem ser aerodinâmicos.

Ao percorrer os salões com tetos bastante altos, descobrimos ainda comboios miniaturas, que se deslocam em cima de linhas férreas delicadas, cercados por muitas crianças e famílias.

Este museu enorme, tem ainda um auditório, arquivo e loja. Nesta loja fora do vulgar, o visitante pode adquirir livros sobre tecnologia, revistas, pequenas bússolas, jogos, puzzles de madeira, postais, modelos miniaturas de vários meios de transporte, nomeadamente pequenos helicópteros, balões, aviões e carros tipo old-timer.