Município de Valongo candidato a prémio europeu

Valongo é finalista do Prémio da Semana Europeia da Mobilidade 2021, na categoria de municípios com menos de 100 mil habitantes e cujo vencedor será anunciado em 28 de março, em Bruxelas, anunciou a Câmara Municipal.

No comunicado, a autarquia do distrito do Porto indica que este prémio “reconhece as excelentes ações desenvolvidas pelos municípios e como estes promoveram, com sucesso, a mobilidade urbana sustentável durante a Semana Europeia da Mobilidade, que se realizou de 16 a 22 de setembro [de 2021], tendo como tema central ‘Mova-se de forma sustentável. Seja saudável’”.

O município “foi selecionado entre mais de 80 candidaturas”, salienta a autarquia, que enunciou a “ampla variedade de medidas e atividades permanentes e a abordagem multimodal, inclusive a criação de áreas atraentes para pedestres e a melhoria e/ou implementação de rampas para cadeiras de rodas novas em todas as freguesias do concelho” como “alguns dos aspetos tidos em consideração para a seleção de Valongo, na categoria dos municípios com menos de 100.000 habitantes, juntamente com Alimos (Grécia) e Miajadas (Espanha)”.

Apenas podem candidatar-se ao prémio as “autoridades locais que cumpram todos os três critérios de participação – organização de atividades focadas na mobilidade sustentável durante a semana, implementação de uma ou mais medidas permanentes de transporte ou realização de um “Dia sem carros” – e que são classificadas como ‘participantes de ouro’”, descreve a nota de imprensa.

“Os municípios finalistas foram eleitos por um painel independente de peritos em mobilidade e transportes, e os vencedores serão anunciados durante uma cerimónia de entrega de prémios que terá lugar no dia 28 de março, em Bruxelas, e que será transmitida online”, lê-se ainda.

Citado pelo comunicado, o presidente da câmara, José Manuel Ribeiro, salientou que a presença de Valongo entre os finalistas do prémio promovido pela Comissão Europeia mostra estarem “no caminho certo”, quando desenvolvem “projetos e atividades para promover uma mobilidade urbana cada vez mais sustentável”.

#portugalpositivo