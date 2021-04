Município da Maia apoia o comércio local

A Câmara Municipal da Maia arranca na próxima segunda-feira, dia 3, com a campanha “Maia+Local”, um programa desenvolvido pelo município que se destina a apoiar o comércio local e que, a partir de segunda-feira estará disponível para todos os consumidores que efectuem compras nas lojas aderentes.

Inserida na campanha “Siga o Conselho: Compre no Concelho”, a ação decorre de maio a junho e contempla o sorteio de prémios, no valor de cerca de 75.000 euros, incluindo automóveis e bicicletas elétricas, junto dos consumidores e dos comerciantes que adiram a esta ação de dinamização do tecido comercial maiato.

A medida, que conta já com a participação de mais de duas centenas de aderentes, pretende trazer um novo fôlego junto dos agentes locais com área comercial até 200 m2, independentemente de terem ou não porta aberta para a rua ou de estarem inseridos em centros comerciais. Sem qualquer custo para os comerciantes, o “Maia+Local” procura contribuir para o reforço do tecido empresarial, estimular o consumo e velar pela empregabilidade do concelho.

O presidente da autarquia, António Silva Tiago, sublinha “que havendo sinais encorajadores que a pandemia parece estar a ser controlada, importa agora ajudar a economia local a retomar os níveis de atividade económica. Este período foi particularmente difícil para as microempresas de comércio e serviços. Por isso esta iniciativa do município de incentivar o regresso do consumo no comércio e serviços locais”. O autarca, acrescentou ainda que “a expetativa é de que os maiatos irão aderir à campanha em grande número, pois a Maia é solidária”.

A maior adesão registou-se no setor da restauração e bebidas, com cerca de 45 comércios, seguindo-se o setor do vestuário e calçado com 30 participantes.

O Maia + Local, desenvolvido em articulação com a Associação Empresarial a Maia e com a Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM, inclui ainda farmácias, talhos, cabeleireiros, papelarias e centros de estudos, estando todos devidamente identificados com o selo da iniciativa.