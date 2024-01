Mundo do futebol reage à morte de Beckenbauer

Não demorou muito tempo para que o mundo do futebol reagisse à morte de Franz Beckenbauer.

Em Portugal, o Benfica colocou nas redes sociais uma foto de Eusébio e do ‘Kaiser’.

A Liga Portugal emitiu um comunicado oficial. «A Liga Portugal lamenta profundamente a morte de Franz Beckenbauer, uma das figuras mais consagradas da história do Futebol mundial. Aos 78 anos de idade, o antigo internacional alemão deixa um legado indelével e que irá ficar para sempre na retina de todos aqueles que tiveram o privilégio de o ver em ação, recebendo a alcunha de Kaizer. Foi também conceituado treinador e ainda Presidente do FC Bayern. A Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências a toda a sua família, antigos companheiros e adeptos», pode ler-se no site oficial.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, também apresentou condolências. «Franz Beckenbauer foi um dos mais notáveis e completos jogadores que tive o privilégio de poder apreciar. Era um líder, dentro e fora do campo. Defesa completo, elegante na ação e inteligente na decisão, tinha um domínio de bola exemplar e uma segurança na posse, tornando muito difícil a missão dos adversários. Não por acaso foi eternizado como o “Kaiser”. Terá criado a função de “líbero” e fê-lo acrescentando valor e potencial à temível seleção alemã dos anos 70, campeã europeia em 1972 e mundial em 1974, sempre com Beckenbauer como capitão, bem como ao Bayern de Munique, clube do qual foi um dos melhores jogadores de sempre, que treinou nos anos 80 vencendo a Taça UEFA e a que presidiu por 15 anos. Também como selecionador alemão mostrou toda a sua qualidade, levando a então RFA ao título mundial, vindo também a ser vice-presidente da Federação alemã. Deixa, por isso, um legado único, pontuado pela sua extraordinária classe como jogador, treinador, dirigente e pessoa. Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, apresento à Federação Alemã, à sua família e a toda a família do Futebol mundial as minhas mais sentidas condolências», pode ler-se no site oficial da FPF.

Também Humberto Coelho, vice-Presidente da FPF e contemporâneo de Beckenbauer no campo, lamentou a morte do internacional germânico: «Hoje é um dia triste para o futebol mundial. Morreu Franz Beckenbauer que foi, de facto, um dos melhores jogadores do mundo e que mostrou sempre, ao serviço do Bayern Munique e da seleção alemã, toda a sua qualidade e todo o seu perfil como jogador e como homem. Tive a oportunidade de jogar contra ele, mas também com ele — nos EUA, numa seleção da Europa contra a seleção do resto do Mundo — e era uma personalidade única e com um estatuto de grande senhor e de grande profissional. Junto as minhas condolências pessoais às da Federação Portuguesa de Futebol.»

Pelo mundo fora, muitos jogadores quiseram prestar as últimas homenagens a Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão que morreu este domingo aos 78 anos. O ex-capitão da seleção da Alemanha Ocidental na década de 1970 e depois técnico da Mannschaft de 1984 a 1990, sofria de problemas de saúde há anos.

“Muito triste em saber da morte de Franz Beckenbauer. Um dos maiores do nosso desporto”, disse Gary Lineker na sua conta no Twitter. “O Kaiser foi o jogador de futebol mais bonito, vencendo tudo com graça e charme. Descanse em paz.”

Franck Ribéry, que trabalhou ao lado de Franz Beckenbauer como presidente honorário do Bayern de Munique, também postou uma foto de lembrança com o jogador, acompanhada da legenda: “Olá, Kaiser! Descansa em paz!” A mesma mensagem foi colocada por Manuel Neuer numa história do Instagram.

Comovido, Michel Platini também reagiu à morte de Beckenbauer ao microfone da rádio francesa RMC: “Levei uma pancada porque era o ‘Kaiser’ e era o Franz, e passei muitos anos com ele (. ..) Percorremos um longo caminho juntos. Eu sabia que ele estava muito, muito doente porque Karl-Heinz Rummenigge me disse. E agora deixou-nos. Ele era o Sr. Futebol na Alemanha. Ele fez o futebol alemão, ele fez a história do futebol alemão. (…) Ele era uma pessoa excepcional e eu tinha orgulho de ser seu amigo.”

O técnico da “Mannschaft”, Julian Nagelsmann, também falou num comunicado divulgado pela imprensa alemã: “Franz Beckenbauer foi o melhor jogador de futebol da história alemã. A sua interpretação do papel de líbero mudou o jogo, esse papel e a sua amizade com a bola fizeram dele um jogador livre. Como jogador de futebol e treinador, ele foi sublime, estava acima de tudo.”