Mundo cão com 100 pulgas

A formiga é diligente e faz no verão o seu celeiro

O preguiçoso cruza os braços durante o tempo da colheita

O cartão de crédito pode enganar o nosso mealheiro

Mas a pessoa diligente economiza e tudo aproveita.

Todas as coisas são lícitas, mas nem todas são proveitosas

Imagine um país com lamúrias, telenovelas e muita bola

As coisas mencionadas não são as únicas distrações

Tudo é lícito, mas sem falta de autodomínio posso vir a pedir esmola.

O burro conhece a manjedoura, o homem pode não conhecer o Criador,

Muitos acreditam em tudo e tolos e qualquer palavreado

As dificuldades deste mundo, são como um cão com 100 pulgas

Quando se resolve um problema, restam ainda 99 pulgas!

Qual humano capaz de matar as 100 pulgas que afectam o cão?!

Mentes abertas, são como pára-quedas, que só servem quando abertos!

O instinto orienta as aves, quem orienta então o homem?!

O homem apartou-se do Criador, e as pulgas o consomem!

José Valgode