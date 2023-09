Mundial2024: seleção só pensa na vitória

A seleção portuguesa de futsal está a preparar os primeiros dois jogos da Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024, os quais só pensa em vencer, disse o jogador Afonso Jesus.

“São adversários muito competentes (Finlândia e Geórgia), com características distintas. Serão certamente jogos muito competitivos, teremos de estar ao nosso melhor nível. A Ronda de Elite é muito exigente e vai decidir-se até dezembro. O que fomos no passado não será suficiente, temos de acrescentar coisas novas. O caminho é para a frente, temos de olhar para o futuro”, lançou o fixo/ala do Benfica em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O encontro com a Finlândia vai ser disputado no sábado, em Helsínquia, seguindo-se a receção à Geórgia, em 20 de setembro, em Viseu.

“O grupo está muito focado no trabalho, o processo é muito importante. Preocupamo-nos com as equipas que vamos defrontar, mas, acima de tudo, estamos focados naquilo que podemos fazer. O nosso objetivo é começar já por conquistar seis pontos neste estágio e, no fim, sair vencedores do grupo para nos qualificarmos diretamente para o Mundial”, realçou o jogador de 25 anos, após um treino em Porto Salvo.

Portugal está inserido no Grupo E e irá defrontar a Arménia, além de Finlândia e Geórgia, em jogos fora e em casa. Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, que será disputada no Uzbequistão, em 2024. Os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um ‘play-off’, do qual sairão os últimos dois qualificados europeus.

“Estamos aqui como se fosse a primeira chamada. É sempre bom voltar a este espaço fantástico e reencontrar esta família que construímos. Em treino vamos afinando e recordando algumas coisas. O que fizemos anteriormente foi bem feito, mas sabemos que temos de melhorar sempre. As seleções estão cada vez mais competitivas e, se quisermos voltar a ter sucesso, temos de continuar a evoluir e a crescer”, vincou Afonso Jesus.

O atleta abordou a integração de Cristiano Marques, estreante em convocatórias AA: “É muito fácil a integração neste grupo, somos efetivamente uma família. O ambiente é fantástico, em todos os momentos. O Cristiano encaixa bem, tanto pela qualidade dele em campo, como pela excelente pessoa que é. Têm sido dias felizes para ele, certamente”.