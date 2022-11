Mundial2022: Uruguai e Coreia de Paulo Bento a zeros

Uruguai e Coreia do Sul empataram esta quinta-feira, a zero bolas, numa partida a contar para o Grupo H do Mundial do Qatar.

Num embate disputado em Al Rayyan, uruguaios, ‘carrascos’ da formação das ‘quinas’ nos oitavos de final da edição de 2018, e sul-coreanos selaram o quarto jogo sem golos na prova.

O outro embate do agrupamento disputa-se ainda esta quinta-feira, entre Portugal e o Gana, no Estádio 974, em Doha, com início às 19h00 locais (16h00 em Lisboa).