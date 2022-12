Mundial2022: treinador belga não resiste à eliminação e demite-se

Roberto Martínez apresentou a demissão depois da eliminação da Bélgica na fase de grupos do Mundial 2022, esta quinta-feira.

No final do nulo com a Croácia, que ditou a eliminação da Bélgica, o selecionador frisou que deixaria sempre o cargo, fosse agora ou a 18 de dezembro, dia da final, mesmo que tivesse sido campeão do mundo.

“Foi o meu último jogo como selecionador, estou bastante emocionado. Não posso continuar e disse adeus aos jogadores e também a todo o staff. Já tinha tomado a decisão antes de o Mundial começar, sairia mesmo que fôssemos campeões do mundo”, explicou o técnico espanhol.

Roberto Martínez estava no comando da seleção da Bélgica desde 2016, após o Europeu desse ano. Levou os “diabos vermelhos” ao bronze no Mundial 2018 (melhor resultado de sempre) e aos quartos de final do Euro 2020 (realizado em 2021), antes da eliminação, agora, no Mundial 2022.

Os belgas, que chegaram ao Qatar como segundos classificados do “ranking” FIFA, caíram na fase de grupos. Ficaram em terceiro lugar num grupo com Marrocos (primeiro), Croácia (segunda) e Canadá (último).

Em três jogos no Mundial 2022, a Bélgica venceu apenas o primeiro (1-0 frente ao Canadá), venceu o segundo e empatou o terceiro, terminando a fase de grupos com quatro pontos e um só golo marcado.