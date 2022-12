Mundial2022: terceira melhor prestação portuguesa de sempre

Portugal garantiu a sua terceira melhor prestação num Mundial de futebol, ao atingir, com um 6-1 à Suíça, os quartos de final da edição de 2022, repetindo o que tinha conseguido em 1966 e 2006.

Portugal atingiu as meias-finais nestas duas edições, conseguindo ficar em terceiro lugar na estreia, em 1966, em Inglaterra, e no quarto posto em 2006, na Alemanha.

Nas restantes presenças, a seleção das ‘quinas’ ficou-se pelos oitavos de final em 2010 e 2018, caindo perante Espanha (0-1) e Uruguai (1-2), respetivamente, enquanto em 1986, 2002 e 2014 nem sequer logrou ultrapassar a fase de grupos.

Desta vez, a formação lusa ultrapassou a fase de grupos com facilidade, no sentido de que o apuramento foi garantido logo após a segunda jornada, depois de triunfos face ao Gana (3-2) e ao Uruguai (2-0), ‘vingando’ o desaire de 2018.

No terceiro encontro da fase de grupos, e com a qualificação garantida, o selecionador luso, Fernando Santos, mudou muitas ‘peças’ e Portugal perdeu por 2-1 com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, vencendo, ainda assim, o Grupo H.

Hoje, em embate dos ‘oitavos’, Gonçalo Ramos, que ‘sentou’ Cristiano Ronaldo, marcou três golos, aos 17, 51 e 67 minutos, e também faturaram Pepe, aos 33, Raphaël Guerreiro, aos 55, e Rafael Leão, aos 90+2. Manuel Akanji reduziu, aos 58.