Mundial2022: Suíça derrotada com golo de Casemiro

A Suíça foi esta segunda-feira derrotada pelo Brasil, com um golo solitário de Casemiro, num jogo a contar para o Grupo G do Mundial do Qatar.

A seleção canarinha esteve sempre melhor e chegou ao golo aos 83 minutos. O médio defensivo que já passou por São Paulo, Futebol Clube do Porto, Real Madrid e que representa o Manchester United correspondeu com classe a uma triangulação ofensiva e bateu o guarda-redes helvético.

Além de Brasil e Suíça, fazem ainda parte do Grupo G Camarões e Sérvia, que empataram a três bolas.