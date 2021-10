Mundial2022: seleção já treinou em Oeiras

Os estreantes Matheus Nunes e Rafael Leão realizaram esta terça-feira o primeiro treino pela seleção portuguesa de futebol, no arranque da preparação para os jogos com Qatar e Luxemburgo, numa sessão da qual estiveram ausentes nove atletas.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o médio do Sporting e o avançado do AC Milan foram as principais novidades num grupo de 16 jogadores que se apresentaram no relvado, sob as ordens do selecionador Fernando Santos.

João Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, João Mário e Bernardo Silva limitaram-se a fazer trabalho de recuperação e não surgiram no relvado, tal como Diogo Jota, que apresentou algumas dores musculares.

Por outro lado, José Fonte e Trincão também foram ‘baixas’, uma vez que ainda não se juntaram aos trabalhos da seleção nacional, depois de hoje terem sido chamados, juntamente com Rafael Leão, para fazer face às dispensas de Domingos Duarte e Rafa.

Nos 15 minutos de treino abertos aos jornalistas, os três guarda-redes convocados, Rui Patrício, Anthony Lopes e Diogo Costa, trabalharam com o técnico Fernando Justino, enquanto os 13 jogadores de campo disponíveis fizeram aquecimento com bola e, posteriormente, exercícios de posse.

A seleção portuguesa joga com o Qatar no sábado, em encontro particular, e três dias depois defronta o Luxemburgo, para o Grupo A de qualificação para o Mundial2022, sendo que ambas as partidas se realizam no Estádio Algarve.

Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os ‘play-offs’ de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os ‘play-offs’.

Destas 12 equipas presentes nos ‘play-offs’, que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.