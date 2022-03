Mundial2022: portugueses acreditam numa chegada aos “quartos”

Depois das vitórias sobre Turquia (3-1) e Macedónia do Norte (2-0) e do consequente apuramento para o Mundial do Qatar, os adeptos portugueses estão “cautelosamente otimistas” mas não acreditam que a equipa das quinas vá além dos quartos de final, segundo a revista SAPO.

O sorteio dos grupos decorre esta sexta-feira, às 17h00 (hora de Lisboa). Portugal é cabeça de série no Pote 1, mas mesmo assim pode cruzar-se com Alemanha, Países-Baixos ou Hungria.

Portugal mantém-se no oitavo posto do “Ranking FIFA” e, de acordo com as casas de apostas, está também na oitava posição das favoritas a vencer o Mundial.

Melhor está o Brasil, favorito, seguido da França.