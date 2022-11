Mundial2022: Portugal vence, não convence mas garante oitavos

Portugal venceu esta segunda-feira a seleção do Uruguai, por 2-0, num embate a contar para a segunda jornada do Grupo H do Mundial do Qatar, e garantiu a passagem aos oitavos de final.

Após uma primeira parte sem grande inspiração, em que a equipa das quinas até terminou com 62% de posse de bola, os golos surgiram por intermédio de Bruno Fernandes aos 54′ e aos 90+3′, este último de grande penalidade.

Com este resultado, Portugal lidera o respetivo grupo que conta ainda com Gana e Coreia do Sul.

