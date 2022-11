Mundial2022: Paulo Bento em fúria depois de jogo com o Gana

O Gana venceu esta segunda-feira a Coreia do Sul, de Paulo Bento, por 3-2, numa partida a contar para o Grupo H do Mundial do Qatar. O treinador português acabou expulso, por palavras, depois do apito final.

Os ganeses entraram a todo o gás na partida e foram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Mohammed Salisu e Mohammed Kudus.

Na segunda parte a história foi outra, uma vez que o conjunto de Paulo Bento conseguiu empatar por Cho Guesung (bis de cabeça).

Apenas sete minutos depois da remontada sul-coreana, Muhammed Kudus sentenciou a partida.

Paulo Bento acabou expulso, por vermelho direto, já depois do apito final.

Recorde-se que do Grupo H fazem ainda parte Portugal e Uruguai.