Mundial2022: o grupo de Portugal

A equipa das quinas conheceu esta sexta-feira o grupo que vai ter que defrontar para poder sonhar com a próxima fase do Mundial2022, que este ano se realiza no Catar.

O sorteio ditou que Portugal ficasse no grupo H, juntamente com as congéneres Gana, Uruguai e Coreia do Sul (orientada por Paulo Bento).

Esta competição, que conta com oito grupos, cada um composto por quatro seleções, vai disputar-se em tempo recorde.

O arranque do Mundial está marcado para 21 de novembro, ao passo que a final será jogada a 18 de dezembro.

Confira todos os grupos sorteados esta tarde:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Países Baixos

Grupo B: Inglaterra, Irão, Estados Unidos da América e Escócia/Ucrânia/País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polónia

Grupo D: França, Perú/Emirados Árabes Unidos/Austrália, Dinamarca e Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha e Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul

#portugalpositivo