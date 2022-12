Mundial2022: nunca se tinha marcado tantos golos

A edição 2022 do Mundial de futebol, disputada no Qatar, fechou com um recorde absoluto de 172 golos, mais um do que os apontados em 2014 (Brasil) e em 1998 (França), após os seis tentos na final.

Em Lusail, a Argentina e a França só decidiram o jogo decisivo na ‘lotaria’ das grandes penalidades, mas depois de, nos 120 minutos, marcarem seis golos, com destaque para o ‘bis’ de Lionel Messi e o ‘hat-trick’ de Kylian Mbappé.

Com os seis tentos, o total passou para 172, à média de 2,69 golos por encontro, que é o melhor registo no atual formato, com 64 jogos.

Em termos absolutos, a edição de 1954, realizada na Suíça, tem um registo imbatível de 5,38 golos por encontro, com um total de 140, em apenas 26 embates.