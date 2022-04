Mundial2022: não há grupos fáceis

“Não há grupos fáceis, há grupos difíceis. É o sorteio. Temos neste grupo futebol de três continentes, quatro com a Europa. É com essa expectativa que vejo este sorteio. Gana e Coreia do Sul são equipas que conhecemos menos bem, temos de ter muita atenção. O Uruguai já defrontámos no último Mundial [Portugal foi eliminado nos oitavos de final]. É um sorteio normal.”, considerou o selecionador nacional.

Sobre o eventual favoritismo de Portugal no grupo, o treinador referiu: “Podemos olhar para o copo meio cheio ou meio vazio. Se olhássemos para o Mundial anterior, o Uruguai seria o favorito. Se olharmos para o ranking, então Portugal é o favorito. Mas não podemos esquecer-nos do Gana e da Coreia do Sul, que têm feito um percurso muito forte. O Paulo Bento tem tido um percurso fortíssimo com a Coreia do Sul”.

Portugal entra uns dias mais tarde em prova (o torneio começa a 21 e a Seleção Nacional estreia-se apenas a 24 de novembro com o Gana). Esta, sim, é uma boa notícia, segundo Fernando Santos, face ao calendário sobrecarregado dos jogadores nos seus clubes até irem para as seleções (14 de novembro). “O facto de começarmos a jogar a 24 pode evitar questões. Nesse aspeto, o sorteio foi bom, porque a jogar a 21, tendo os jogadores teoricamente apenas a 14, e com muitos jogos em cima, não seria o melhor para começar”, concluiu o treinador.