Mundial2022: México-Polónia termina sem golos

As seleções do México e da Polónia empataram esta terça-feira, a zero bolas, num jogo a contar para o Grupo C do Mundial2022, que se disputa no Qatar.

No Stadium 974, o México foi a equipa que mais tentou, com 10 remates contra 5 da Polónia, e que melhor controlou a melhor a posse de bola, 58% contra 42%, mas nem assim conseguiu desatar o marcador. Já a Polónia viu o seu artilheiro, Lewandowski, desperdiçar uma grande penalidade devido a uma enorme defesa do também experiente Ochoa.

Alinharam de início pelo México Ochoa, Jorge Sánchez, Cesar Montes, Hector Moreno, Jesus Gallardo, Hector Herrera, Edson Álvarez, Luis Chávez, Alexis Vega, Henri Martin e Hirving Lozano, e pela polónia Wojciech Szczesny, Bereszynzski, Glik, Jakub Kiwior, Matty Cash, Jakub Kaminski, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymanski, Zalewski, Piotr Zielinski e Lewandowski.