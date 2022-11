Croácia e Marrocos empataram esta quarta-feira, a zero bolas, num encontro a contar para a primeira jornada do Grupo F do Mundial de futebol de 2022, disputado no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

O encontro entre croatas e marroquinos, que passaram a contar um ponto, foi o terceiro sem golos no Qatar.

Recorde que a seleção da Croácia foi a finalista vencida da última edição desta competição.