Mundial2022: Luxemburgo sofreu e perdeu em Belgrado

Derrotado (4-1) pela Sérvia este sábado, o Luxemburgo sentiu claramente a diferença entre o seu potencial e adversários como o deste fim-de-semana, apesar do otimismo que reinava nas hostes luxemburguesas depois de resultados muito positivos.

Sancionada por dois golos de Aleksandar Mitrovic no primeiro tempo, a equipa de Luc Holtz parecia melhor no segundo, no entanto.

Os sérvios lideram o Grupo A com 10 pontos, ex aequo com Portugal, enquanto que Luxemburgo soma 6 pontos, e mantém-se no terceiro lugar do grupo A de qualificação para o Mundial2022.

Também este sábado, Portugal ganhou um particular com o Qatar por 3-1.