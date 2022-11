Mundial2022: Japão causa surpresa e vence Alemanha

O Japão materializou a segunda grande surpresa no Mundial2022 ao vencer a Alemanha, por 2-1, em encontro da primeira jornada do Grupo E.

Ilkay Gündogan, aos 33 minutos, de penálti, deu vantagem aos germânicos, mas Ritsu Doan, aos 75, e Takuma Asano, aos 83, dois jogadores que saltaram do banco e atuam na Alemanha, no Friburgo e no Bochum, respetivamente, selaram a reviravolta.

A primeira grande surpresa foi a vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, uma das seleções candidatas ao troféu.