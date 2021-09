Mundial2022: França já sabe ganhar

No grupo D de qualificação para o Mundial2022, a superfavorita França quebrou a mini-série de dois empates consecutivos (com a Bósnia e Herzegovina, fora, e Ucrânia, em casa) e venceu na receção à Finlândia, graças a dois golos de Antoine Griezmann, aos 25 e 54 minutos.

A França reforça a liderança com esta vitória e deixando já a distância significativa os seus rivais, enquanto que a Bósnia e Herzegovina cedeu um empate em casa a dois golos perante o Cazaquistão.

A seleção gaulesa lidera com 12 pontos, em seis jogos, seguida da Ucrânia, com cinco (5), da Finlândia, também com cinco (4), da Bósnia Herzegovina, com três (4) e do Cazaquistão, igualmente com três (5).