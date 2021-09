Mundial2022: França já não sabe ganhar?

Três dias depois do empate com a Bósnia-Herzegovina (1-1), a seleção francesa perdeu dois novos pontos nas qualificações para o Mundial2022, este sábado, no terreno da Ucrânia ao empatar de novo 1-1.

Sem Lucas Hernandez, N’Golo Kanté ou Kylian Mbappé, mas com muitas outras soluções, a seleção de Didier Deschamps queria tirar as dúvidas que a assombram desde a eliminação no Euro2020.

Em vez disso, as dúvidas estão cada vez mais presentes, já que a França perdeu dois novos pontos na corrida para o Mundial.

Pela quinta vez consecutiva, os campeões mundiais sofreram um golo antes de marcar, o que não acontecia com desde que Raymond Domenech estava ao comando da seleção francesa, em 2010.