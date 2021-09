Mundial2022: França empata em casa mas continua na frente do grupo

Thomas Lemar e Jules Koundé cometeram erros graves esta quarta-feira à noite frente à Bósnia-Herzegovina, num jogo que deixou França e Bósnia-Herzegovina empatados a uma bola.

A imprensa francesa critica os dois jogadores franceses, o primeiro porque tem culpas no golo do adversário, e o segundo porque foi expulso.

Em Estrasburgo, a surpresa começou a ser desenhada aos 36 minutos, por Edin Dzeko, avançado do Inter Milão que bateu Hugo Lloris com remate colocado.

Ainda na primeira parte, de cabeça, Antoine Griezmann restabeleceu o empate e parecia ter dado o mote para a reviravolta gaulesa, que acabaria por não se verificar.

Logo no início da segunda parte, Jules Koundé, central do Sevilha, viu vermelho direto, dificultando ainda mais a tarefa à seleção de Didier Deschamps, que atravessa a pior sequência de resultados (quatro empates seguidos, um deles com a Suíça, que valeu a eliminação nos oitavos de final do Euro-2020) desde 2013.

Ainda assim, a França lidera o grupo, com oito pontos, quatro à frente da Ucrânia.