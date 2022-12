Mundial2022: França deixa para trás ingleses e prepara-se para marroquinos

A França qualificou-se para as meias-finais do Mundial de futebol de 2022, marcando encontro com Marrocos, ao vencer a Inglaterra por 2-1, no quarto e último encontro dos quartos de final, disputado em Al Khor.

Aurélien Tchouaméni, aos 17 minutos, e Olivier Giroud, aos 78, apontaram os tentos dos campeões em título e vencedores da edição de 1998, enquanto Harry Kane marcou para os ingleses, aos 54, de penálti, mas falhou outro, aos 84.

Nas meias-finais, os gauleses defrontam na quarta-feira, pelas 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Al Khor, a seleção de Marrocos, que venceu Portugal por 1-0, tornando-se a primeira formação africana a atingir esta fase da prova.