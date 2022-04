Mundial2022: este é o grupo da França

A seleção francesa conheceu esta sexta-feira o grupo que vai ter que defrontar para poder sonhar com a próxima fase do Mundial2022, que este ano se realiza no Catar.

O sorteio ditou que os franceses ficassem no grupo D, juntamente com Dinamarca e Tunísia, estando por definir o quarto membro do grupo.

O primeiro jogo do grupo será na terça-feira, dia 22 de novembro.

Esta competição conta com oito grupos, cada um composto por quatro seleções.

O arranque do Mundial está marcado para 21 de novembro, ao passo que a final será jogada a 18 de dezembro.