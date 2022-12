Mundial2022: esperemos que o árbitro não dê azar

A FIFA anunciou a equipa de arbitragem para o Portugal-Suíça, dos oitavos de final do Mundial do Qatar. O mexicano César Arturo Ramos foi o nomeado para dirigir o desafio da próxima terça-feira, em Lusail, às 19 horas. E trata-se de um reencontro, sendo que as memórias não são boas para os portugueses.

César Ramos foi o árbitro que dirigiu o encontro que ditou a eliminação de Portugal no Mundial da Rússia, há quatro anos, diante do Uruguai. A equipa de Fernando Santos perdeu esse encontro por 2-1.

Neste Mundial, o árbitro mexicano, de 38 anos e internacional desde 2014, já apitou o Dinamarca-Tunísia e o Bélgica-Marrocos. No Portugal-Suíça, terá os compatriotas Alberto Morin e Miguel Hernandez como auxiliares e o romeno Istvan Kovacs na função de 4.º árbitro.

A equipa do VAR será liderada pelo canadiano Drew Fischer, com o auxílio dos italianos Massimiliano Irrati e Ciro Carbone e ainda do holandês Pol Van Boekel.