Mundial2022: como estão as coisas no grupo de Portugal

Numa noite de grande dificuldades para Portugal, mas em que a equipa das quinas acabou por vencer, no Luxemburgo os leões vermelhos inauguravam o novo estádio nacional da melhor maneira.

No mesmo grupo de Portugal de qualificação para o Mundial do Qatar, os luxemburgueses levaram a melhor sobre o Azerbaijão por duas bolas a zero, com golos marcados por Mica Pinto e Gerson Rodrigues (na foto acima), ou seja, golos com sotaque português.

O Luxemburgo encontra-se num surpreendente terceiro lugar do grupo com seis pontos, apenas um menos do que Sérvia.

Portugal, ao bater a Irlanda, lidera com 10 pontos mas tem quatro jogos disputados contra três dos seus adversários no grupo de qualificação.

Este sábado Portugal defronta o Qatar, em jogo particular, enquanto que o Luxemburgo vai jogar à Sérvia e a Irlanda recebe o Azerbaijão.