Mundial2022: bis de Taremi não beliscou Inglaterra

A Inglaterra goleou esta segunda-feira o Irão, por 6-2, na estreia de ambas as seleções no Mundial 2022, que decorre no Qatar. Taremi, do Porto, bisou, mas não conseguiu contrariar a superioridade britânica.

No Khalifa International Stadium, em Doha, Jud Bellingham, Bukayo Saka e Rahem Stirling resolveram o encontro logo na primeira parte. Na segunda, nova entrada forte dos ingleses fez com que Saka bisasse aos 62. Foi preciso sofrer quatro golos para o Irão dar resposta. Mehdi Taremi, com uma bomba que ainda embateu na barra de Pickford, reduziu aos 65 mas viu Rashford e Grealish acabarem com qualquer tipo de aspirações.

Nos descontos, Pouraliganji foi derrubado na grande área e Taremi ainda conseguiu atenuar a já larga diferença de golos.

Os britânicos dominaram toda a partida, tendo terminado com 74% de posse de bola.