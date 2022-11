Mundial2022: as lágrimas de Lewandowski

Minuto 82 do Polónia-Arábia Saudita: 2-0. Lewandowski aproveita uma perda de bola da defesa saudita e estreia-se a marcar em Mundiais.

O avançado não aguentou a emoção e soltou umas lágrimas no festejo pelo seu primeiro golo num Mundial.

A Polónia saltou desta forma para o primeiro lugar do Grupo C, com quatro pontos, contra três da Arábia Saudita, que se tinha estreado com um 2-1 à Argentina, seleção que também tem 3 pontos. Os mexicanos depois da derrota frente à Argentina têm apenas um ponto.