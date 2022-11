Mundial2022: Argentina bate México e recupera a esperança

A seleção das pampas bateu o México por 2-0 e, desta forma, mantém-se na luta pelo apuramento para os oitavos de final do Mundial.

A Argentina, que seria eliminada em caso de derrota, venceu o México por 2-0, com golos de Lionel Messi e do benfiquista Enzo Fernández, em encontro da segunda jornada do Grupo C, disputado no Lusail Stadium.

O capitão marcou aos 64 minutos e, depois, assistiu o médio do Benfica, que faturou aos 87″, para os primeiros três pontos da formação alviceleste, que se tinha estreado com um surpreendente desaire por 2-1 com a Arábia Saudita.

Na classificação, os sul-americanos, campeões em 1978 e 1986, subiram ao segundo lugar, com três pontos, a um da líder Polónia e com os mesmos três dos sauditas que foram derrotados por 2-0 pelos polacos, enquanto os mexicanos são últimos, com um.