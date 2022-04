Mundial2022: Alemanha defronta Espanha na fase de grupos

A seleção alemã conheceu esta sexta-feira o grupo que vai ter que defrontar na fase de grupos do Mundial2022, que este ano se realiza no Catar. O sorteio ditou que a Alemanha ficasse no grupo da Espanha, para além do Japão e uma equipa da América do Sul ainda por conhecer.

Esta competição conta com oito grupos, cada um composto por quatro seleções.

O arranque do Mundial está marcado para 21 de novembro, ao passo que a final será jogada a 18 de dezembro.