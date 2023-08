Mundial: Espanha disputa final contra Inglaterra ou Austrália

A Espanha apurou-se pela primeira vez para a final de um Campeonato do Mundo feminino de futebol, ao vencer por 2-1 a Suécia, em jogo das meias-finais, em Auckland.

Os golos da partida chegaram na parte final, com Salma Paralluelo a adiantar as espanholas, aos 81 minutos, mas Rebecka Blomqvist empatou para as nórdicas, aos 88, antes de Olga Carmona garantir o triunfo da ‘roja’, aos 89.

A Espanha, que nunca tinha sequer passado dos oitavos de final de um Mundial, atinge a decisão da competição pela primeira vez na história, enquanto a Suécia, vice-campeã em 2003, vai agora lutar pelo terceiro posto, que alcançou em 1991, 2011 e 2019.

Na final do Mundial2023 feminino, marcada para domingo, a Espanha vai defrontar Austrália ou Inglaterra, que na quarta-feira disputam a outra meia-final.