Mundial de Superbikes mantém passagem pelo Algarve

Portugal mantém uma prova na próxima temporada do Mundial de Superbikes no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

De acordo com o comunicado da Federação Internacional de Motociclismo, o circuito algarvio acolhe a 10.ª de 12 provas do calendário provisório, entre 29 de setembro e 1 de outubro.

O Mundial de Superbikes de 2023, que integra três categorias (Superbikes, Supersport e Supersport 300), arranca de 24 a 26 de fevereiro, na Austrália.

Segue, depois, para a Indonésia (03 a 05 de março), antes do périplo pela Europa, que começa nos Países Baixos, de 21 a 23 de abril.

Depois de uma prova em Espanha (05 a 07 de maio), em Barcelona, a caravana mundialista ruma a Itália (2 a 4 de junho).

O Reino Unido (30 de junho a 2 de julho) antecede a prova da República Checa (28 a 30 de julho), que marca a pausa de verão.

O Mundial regressa em França (8 a 10 de setembro), seguindo, depois, para Espanha (22 a 24 de setembro, em Aragão), antes da prova lusa, no final de setembro.

De 13 a 15 de outubro é a vez da Argentina acolher a penúltima jornada, antes da prova final, em data e local ainda a anunciar.

Calendário provisório do Mundial de Superbikes

24-26 fevereiro – Austrália (Philip Island)

3-5 março – Indonésia (Mandalika)

21-23 abril – Países Baixos (Assen)

5-7 maio – Espanha (Barcelona)

2-4 junho – Itália (Misano)

30 junho-2 julho – Reino Unido (Donington)

28-30 julho – República Checa (Most)

08-10 setembro – França (Magny-Cours)

22-24 setembro – Espanha (Aragão)

29 setembro-1 outubro Portugal (Algarve)

13-15 outubro – Argentina (San Juan Villicum)