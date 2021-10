Mundial de ralicrosse este fim de semana em Montalegre

O Mundial de ralicrosse regressa a Montalegre este fim de semana, com a antepenúltima etapa da categoria principal que tem os suecos Timmy Hansen, Johan Kristoffersson e Kevin Hansen nos primeiros lugares e na discussão do título.

Após três anos de ausência, a prova que junta corrida em asfalto e terra batida no mesmo circuito volta a Montalegre, no distrito de Vila Real, ainda com a discussão do título principal categoria ‘World RX’ em aberto.

Também no norte de Portugal, que volta a receber a competição após ter acolhido o Mundial entre 2014 e 2018, ​​​​será atribuído o título na categoria Euro RX3, anteriormente conhecida como Super1600, ao acolher a última etapa.

A sétima de nove rondas da ‘World RX’ disputa-se com oito pilotos ainda matematicamente na corrida pelo troféu, embora o alemão Timo Scheider (Seat Ibiza) não esteja na lista de inscritos que junta oito pilotos na principal categoria.

O campeonato continua a ser liderado pelo sueco Timmy Hansen (Peugeot 208), campeão em 2019, com 151 pontos, apesar da aproximação nas últimas duas rondas do três vezes campeão e atual detentor do troféu Johan Kristoffersson (Audi S1), que soma 139. Em terceiro lugar está o também sueco Kevin Hansen (Peugeot 208), com 136 pontos.

Já na Euro RX3, antes da etapa decisiva o suíço Yuri Belevskiy (Audi A1) lidera com 117 pontos, mais 23 que o belga Kobe Pauwels (Audi A1) e mais 28 que o checo Marat Knyazev, também ainda matematicamente na corrida pelo primeiro lugar.

Por cada etapa podem ser atribuídos o máximo de 30 pontos ao vencedor, sendo que a pontuação é distribuída após as quatro qualificações (16 pontos para o mais rápido), após as meias-finais (seis pontos para o mais rápido) e após a final (oito pontos para o vencedor).

A sétima ronda do mundial, no circuito que se situa no sopé da serra do Larouco, começa no sábado às 09:35 com treinos livres para todas as categorias, ‘World RX’, Euro RX3 e as provas de suporte de Kartcross e Kartcross Júnior, dia em que decorrerá a qualificação 1 (Q1) e qualificação 2 (Q2).

No domingo, o Q3 arranca de manhã, a partir das 11:00, enquanto o Q4 da ‘World RX’, as meias-finais do Euro RX3 e a final de Kartcross arrancam a partir das 14:30.

Já a partir das 17:00 decorrem as meias-finais e final da principal categoria e a final da Euro RX3.

Após a ronda portuguesa, a competição termina em Nürburgring, na Alemanha, com as duas últimas etapas (27 e 28 de novembro).

