Mundial de râguebi: sem surpresa, Lobos perdem frente à Austrália

Portugal perdeu com a Austrália, por 34-14, em jogo do Grupo C do Mundial2023 de râguebi, em Saint-Etienne, com os ‘wallabies’ a manterem esperanças de apuramento para os quartos de final.

Portugal ainda esteve em vantagem com um ensaio de Pedro Bettencourt (12 minutos), mas os australianos, duas vezes campeões mundiais, responderam com cinco ensaios, que lhes valeram um ponto bónus, que os mantém na luta pelo apuramento. Rafael Simões (70) fez o segundo ensaio luso.

Após este encontro, Portugal mantém-se no quinto e último lugar da ‘poule’, com dois pontos, com o País de Gales na liderança, com 14, mais três do que a Austrália (mais um jogo), quatro do que Fiji, que defronta os ‘lobos’ na última jornada. A Geórgia tem três pontos.