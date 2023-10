Mundial de râguebi: Cardoso Pinto substitui Sousa Guedes frente às Fiji

O defesa Manuel Cardoso Pinto vai ocupar, frente às Fiji, o lugar de Nuno Sousa Guedes, que se lesionou no último encontro de Portugal no Mundial de râguebi França2023, com a Austrália, anunciou esta sexta-feira a Federação.

A entrada do jogador do Agronomia é uma das cinco alterações promovidas pelo selecionador Patrice Lagisquet, que deixa no banco o capitão Tomás Appleton, pela primeira vez neste Mundial, promovendo o regresso de José Lima, que saiu da equipa após o primeiro encontro.

No ‘pack’ avançado, o primeira linha Francisco Fernandes e o segunda linha Steevy Cerqueira voltam a ser titulares, nos lugares de David Costa e Martim Belo, enquanto o terceira linha Rafael Simões volta também às escolhas iniciais, no lugar de Thibault de Freitas.

Assim, Portugal vai apresentar-se frente às Fiji, no domingo, com um ‘pack’ avançado composto por Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Diogo Hasse Ferreira, José Madeira, Steevy Cerqueira, David Wallis, Nicolas Martins e Rafael Simões.

Samuel Marques e Jerónimo Portela voltam a formar o par de médios, na ligação aos centros José Lima e Pedro Bettencourt e aos ‘três de trás’, os pontas Rodrigo Marta e Raffaele Storti e o defesa Manuel Cardoso Pinto.

No banco vão estar três jogadores da primeira linha, David Costa, Duarte Diniz e Anthony Alves, o segunda linha Duarte Torgal, o terceira linha João Granate, o formação João Belo, o centro Tomás Appleton e o ponta Vincent Pinto, que regressa após cumprir dois jogos de suspensão devido ao cartão vermelho no encontro com o País de Gales.

A seleção portuguesa de râguebi defronta as Fiji no domingo, em encontro da quinta e última jornada do Grupo C do Mundial de râguebi França2023 com início previsto para as 20:00 (hora de Lisboa), no Stadium de Toulouse, e arbitragem do galês Luke Pearce.

Portugal ocupa o último lugar do Grupo C, com dois pontos, após ‘folgar’ na primeira jornada, perder com o País de Gales (28-8) na estreia na competição, empatar com a Geórgia (18-18) na terceira ronda e sair novamente derrotado, no domingo, frente à Austrália (34-14).

O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.