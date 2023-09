Mundial de futsal: seleção é alvo a abater

O internacional português Bruno Coelho mostrou-se em alerta “para a grande qualidade competitiva dos adversários na qualificação para o Mundial de futsal”, lembrando que “todas as equipas querem ganhar a Portugal, bicampeão europeu e campeão do Mundo”.

“Está muito enganado quem pensa que esta Ronda de Elite será acessível. São equipas muito competitivas”, disse o jogador do Benfica, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), antevendo um “jogo equilibrado” com a Geórgia, da segunda jornada do Grupo E da Ronda de Elite europeia de qualificação para o Mundial2024 de futsal.

A formação das ‘quinas’, que se estreou no sábado com uma goleada por 5-1 face à Finlândia, vai defrontar uma seleção que também entrou a vencer, face à Arménia, por 2-1.

“Esperamos um jogo diferente. A Geórgia também venceu o primeiro jogo e vai estar certamente motivada para nos defrontar. É uma equipa muito forte tecnicamente, tem alguns jogadores naturalizados e que jogam nos principais campeonatos da Europa, com experiências em Portugal e Espanha, principalmente. São jogadores muito competitivos e será certamente um jogo equilibrado”, afirmou.

No entanto, Bruno Coelho garantiu o empenho da seleção portuguesa.

“Nós sabemos perfeitamente aquilo que queremos, estamos muito focados no nosso trabalho. O nosso principal objetivo é terminar este estágio com seis pontos, queremos mais uma vitória. Temos de estar no máximo das nossas capacidades. Como o mister costuma dizer, temos de ser Portugal”, frisou.

O ala do Benfica, que soma 151 internacionalizações, admite que o facto de Portugal ser bicampeão europeu e campeão Mundial motiva os adversários a querem vencer o jogo com a equipa das ‘quinas’, que, lembrou, “não perde um jogo oficial desde 2016 [meias-finais do Mundial2016]”.

“Será necessário grande compromisso da nossa parte, pois a Geórgia vai dificultar-nos ao máximo o jogo. A responsabilidade que nós temos por sermos bicampeões da Europa, campeões do Mundo e vencedores da Finalíssima faz com que qualquer seleção queira ganhar a Portugal. Não nos podemos esquecer que todas as seleções querem causar um desgosto a Portugal. Nós temos de estar preparados, focados no nosso trabalho e no compromisso que todos temos”, disse.

A seleção orientada por Jorge Braz realiza hoje dois treinos, em Viseu, tendo em vista o jogo com a Geórgia agendado para quarta-feira, às 21h30, no Pavilhão Cidade de Viseu.

Portugal e a Geórgia lideram o Grupo E, com três pontos cada, enquanto Arménia e Finlândia partilham o terceiro posto, sem qualquer ponto.