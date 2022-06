Mundial dá dores de cabeça aos clubes da Champions

A fase de grupos da Liga dos Campeões de 2022/23 vai ser encurtada devido à realização do Mundial2022, no Catar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Em comunicado, a UEFA confirmou o agendamento das jornadas da fase de grupos da Champions, que vai contar, pelo menos, com o campeão nacional FC Porto e com o Sporting, segundo classificado da I Liga, para 06 e 07 e 13 e 14 de setembro, 04 e 05 e 11 e 12 e 25 e 26 de outubro e 01 e 02 de novembro.

A fase de grupos, cujo sorteio está marcado para 25 de agosto, arranca praticamente uma semana antes do que é habitual – começou em 14 de setembro na presente temporada – e acaba um mês antes – terminou em 08 de dezembro.

O Benfica, terceiro no último campeonato, vai procurar juntar-se aos rivais, tendo de superar a terceira pré-eliminatória, em 02 e 03 e 09 de agosto, frente a um adversário que vai ficar definido em 18 de junho, e os ‘play-offs’, com jogos marcados para 16 e 17 e 23 e 24 de agosto, depois do sorteio agendado para 02 de agosto.

A edição de 2022/23 da Liga dos Campeões teve hoje o primeiro sorteio, para as meias-finais da ronda preliminar, com o La Fiorita 1967, de San Marino, frente ao Inter d’Escaldes, de Andorra, e o Levadia Tallin, da Estónia, perante o Vikingur Reykjavík, da Islândia.

Os vencedores destes embates, marcados para 21 de junho, vão defrontar-se na final, três dias depois, disputando uma vaga na primeira pré-eliminatória, a disputar em 05 e 06 e 12 e 13 de julho. Segue-se a segunda pré-eliminatória, com jogos em 19 e 20 e 26 e 27 de julho, fase em que entram equipas como o Olympiacos, de Pedro Martins, e o Fenerbahçe, de Jorge Jesus.

O restante calendário da Champions também avançou, com a final marcada para Istambul, na Turquia, em 10 de junho, depois das meias-finais, em 09 e 10 e 16 e 17 de maio, dos quartos de final, em 11 e 12 e 18 e 19 de abril, e dos ‘oitavos’, com jogos em 14 e 15 e 21 e 22 de fevereiro e 07 e 08 e 14 e 15 de março.