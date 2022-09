Mundial 2023: Portugal defronta a Bélgica

Portugal defronta a Bélgica na primeira ronda do “play-off”, em jogo marcado para o dia 6 de outubro, às 18h00, no Estádio do FC Vizela.

Se ultrapassar essa eliminatória, a equipa das quinas jogará a segunda ronda cinco dias depois, a 11 de outubro, diante da Islândia. Esse jogo terá lugar no Estádio da Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, à mesma hora.

Os dois vencedores do “play-off” com melhor “ranking” (baseado nos resultados da qualificação e na segunda ronda do “play-off”) apuram-se para a fase final do Mundial de 2023. O outro vencedor do “play-off” vai disputar um “play-off” intercontinental na Nova Zelândia, entre 17 e 23 de Fevereiro de 2023.