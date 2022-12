Mundial 2022: e a terceira estrela foi para a Argentina

A Argentina e a França chegaram ao final do prolongamento com uma igualdade a três golos, colocando no desempate por penáltis a decisão da final do Mundial de futebol de 2022, no Estádio Lusail, no Qatar.

Lionel Messi, aos 23 e 108 minutos, o primeiro de penálti, e Ángel Di Maria, aos 36, marcaram para os sul-americanos, enquanto Kylian Mbappé somou um ‘hat-trick’ para os franceses, aos 80, 81 e 118, o primeiro e o último de grande penalidade.

Nos pénaltis, a Argentina acabou por se impor, tornando-se assim campeã do mundo pela terceira vez.

A Argentina tinha sido vencedora da prova em 1978 e 1986, e a França, campeã em 1998 e 2018.

Na equipa azul e branca pontuam jogadores que jogam ou já alinharam por equipas portuguesas tais como Di Maria ou Otamendi.