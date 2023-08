Mundiais de atletismo: Portugal despediu-se de Budapeste sem medalhas

Auriol Dongmo foi a 28.ª e última portuguesa a disputar os Mundiais de atletismo, em Budapeste, com o quarto lugar no lançamento do peso, encerrando a participação lusa sem nenhuma subida ao pódio.

A atleta do Sporting ficou a quatro centímetros do terceiro lugar e da medalha de bronze, apesar da igualdade com Gong Lijiao. Ambas arremessaram o engenho a 19,69, nos seus melhores lançamentos, tendo a chinesa desempatado graças aos 19,67 da sua quinta tentativa, face aos 19,63 da portuguesa.

O penúltimo dia dos 19.ºs Campeonatos do Mundo de atletismo é o último com atletas presentes, tendo começado com a estreia, em sofrimento a partir dos 23 quilómetros, de Solange Jesus na maratona.

A atleta do Feirense começou bem e seguiu entre as primeiras até à meia maratona, sofrendo, depois, com desidratação e, consequente, indisposição, para terminar no 60.º lugar, em 2:45.08 horas, a 20.45 minutos da vencedora, a etíope Amane Beriso Shankule.

Foi bem cedo que Dongmo ‘despachou’ a qualificação para a final com um lançamento a 19,59 metros, a segunda melhor da manhã, só batida pela neerlandesa Jessica Schilder (19,64), que, na final, não conseguiu repetir e ficou pelo oitavo posto (19,26).

Pelo caminho ficaram Jessica Inchude, no 16.º lugar, em posição de semifinalista, com 18,16, melhorando a marca e uma posição relativamente a Oregon2022, e a estreante Eliana Bandeira, com 17,79 e o 21.º posto.

Dongmo tinha assumido a “responsabilidade”, por si, pela equipa, e na final ficou perto, a quatro centímetros, do pódio, voltando a sofrer um ‘desaire’ que, segundo a própria, “custa mais”.

Sem os medalhados olímpicos no triplo salto Pedro Pablo Pichardo, que não defendeu o título conquistado no ano passado, e Patrícia Mamona, Portugal fecha pela quinta vez em 19 edições uns Mundiais sem medalhas, a última delas há 12 anos, em Daegu2011, depois de Helsínquia1983, Tóquio1991, Sevilha1999 e Paris2003.

O melhor resultado foi conseguido na despedida, com o quarto lugar de Dongmo, no peso, melhorando o oitavo de Liliana Cá, no disco, e o de Ana Cabecinha, nos 20 quilómetros marcha, ‘coroados’ com a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024.

Tiago Luís Pereira, com o 11.º posto no triplo salto, e Isaac Nader, com o 12.º nos 1.500 metros, foram os semifinalistas da seleção, tal como Jessica Inchude.